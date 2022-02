Quand un coureur de l’extrême s’entraîne dans un congélateur sous les tropiques

"L’idée était de retravailler tous les détails : comment je m’alimente, comment je change de tenue. Dans ma préparation, je m’imagine en mode urgentiste. Il faut que je connaisse tout par cœur pour réussir le plus vite possible. Manger quand il fait très froid c’est très compliqué. Quand tu as le nez qui givre, comment te gratter, sortir le gant, etc. Tout ça je ne peux pas l’inventer le jour J", souligne le coureur de Vendôme (Loir-et-Cher).

Au Port, il court entre 4 et 10 km tous les jours, toujours dans le même congélateur, par -23°C. Une fois la séance terminée, c’est le choc thermique. "Ça fait mal ! Tu prends plus de 50 degrés dans la vue ! Tu as l’impression d’avoir couru des dizaines d’heures, tu es épuisé pendant un quart d’heure et puis ça va. Le corps est un outil magnifique", glisse-t-il.

Mais son corps à lui n’est pas tout à fait comme celui de la moyenne des gens, explique le médecin qui le suit.

"D’un point de vue physiologique, il est particulier, on n’arrive pas à lui faire prendre de la masse grasse. Il engouffre à peu près 10.000 calories par jour, c’est cinq fois plus qu’un adulte normal. Les sumos par exemple prennent entre 15.000 et 20.000 calories par jour. Sa force aujourd’hui, c’est sa capacité à récupérer", commente pour l’AFP le Dr Alain Aumaréchal.