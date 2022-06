Quand un compositeur "humoriste" fusionne les musiques de Mozart, Bach, Beethoven ou encore Tchaïkovski

Et ce compositeur-YouTubeur s’appelle Loren DiGiorgi. Ce touche-à-tout des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou encore TikTok, publie régulièrement des vidéos humoristiques autour de la musique classique. Et plus précisément, l’une de ses spécialités, ce sont les mash up. C’est une sorte de collage musical où deux morceaux de musique sont mis ensemble afin de n’en former qu’un. Si cette pratique est très répandue dans la musique pop-rock, elle l’est moins dans le domaine de la musique classique, surtout lorsqu’il s’agit de faire fusionner deux œuvres classiques ensemble.

Ainsi, nous pouvons découvrir une œuvre intitulée par DiGiorgi "Bachzart".