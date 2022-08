Quand un campeur découvre par hasard la tombe d’une femme viking dans les montagnes suédoises

Après s’être fait indiquer le lieu de la trouvaille, les scientifiques locaux ont pu accéder au site au début du mois d’août, et ainsi déterminer que sous la terre se trouve une tombe de femme. De la suie et des os brûlés trouvés sur place indiquent que la défunte fut incinérée avant d’être enterrée, une pratique courante à l’époque dans la région. Le fait que cette fosse de crémation soit en pleine nature, à des kilomètres de tout centre urbanisé connu, fait dire aux archéologues que la femme est peut-être décédée sur la route, et que ses compagnons de voyage ont fait un mieux pour lui offrir une dernière demeure.

Le site n’a pas encore été fouillé en profondeur, mais on sait que le corps a été inhumé avec d’autres objets, comme la tradition l’imposait. Si la découverte est importante, c’est que c’est la toute première fois qu’une tombe de femme est trouvée dans cette région. Seules cinq tombes avaient jusqu’ici été trouvées dans le massif, toutes des sépultures d’hommes.

On ne sait pas encore grand-chose du mode de vie des habitants et habitantes des montagnes suédoises durant la période viking. Fouiller la tombe pourrait donc permettre d’en apprendre davantage sur la vie quotidienne, les us et coutumes des Vikings des montagnes. Mais aucune campagne de fouille n'aura lieu avant l'été prochain.