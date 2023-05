Quand un cafard s’invite au Met Gala et vole la vedette à toutes les stars

Le Met Gala a pu compter sur un invité très spécial et plus qu’inattendu pour cette nouvelle édition. Depuis son passage furtif sur le tapis rouge, on ne parle d’ailleurs plus que de lui.

Jared Leto déguisé en énorme chat, Serena Williams enceinte de son deuxième enfant, Kendall Jenner sur des immenses talons de 20cm, Lil Nas X recouvert entièrement de cristaux argentés… Les stars se sont données lors de cette nouvelle édition du Met Gala pour tenter de faire parler d’elles. Mais en quelques secondes, ils se sont tous fait voler la vedette par un participant plus que surprise.