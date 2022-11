Quand un biologiste attaquait Disney en justice à cause du Roi Lion

L’info n’est pas neuve mais peu connue. Lorsque Disney lançait la production de son 43e film d’animation Le Roi Lion dans les années 90, - l'un des plus rentables de l'Histoire -, les chercheurs sur les hyènes avaient sorti les crocs.

Pour se documenter correctement sur les hyènes, les chercheurs de ces gros chiens avaient autorisé les animateurs des studios à pénétrer dans la station de recherche comportementale de l’Université de Californie. Mais les chercheurs leur avaient alors fait promettre de représenter ces carnivores sous un angle positif. Ce qu’ils n’avaient pas fait à l’arrivée puisqu’ils apparaissent dans le film comme des êtres malveillants et immoraux. Cette interprétation avait évidemment déplu aux chercheurs qui avaient boycotté Le Roi Lion à sa sortie en affirmant que le film aurait un effet négatif sur la protection des hyènes à l’état sauvage. Mais un biologiste serait allé plus loin et aurait tenté de poursuivre le géant du cinéma pour sa représentation des animaux dans le film. Mais avec le motif de "diffamation de caractère", les hyènes n’étant pas des personnes, la plainte avait été jugée irrecevable. Une info révélée à l’époque par le site américain Screen Rant.