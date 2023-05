S’inspirant de la réalité des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) en France, le tandem très attachant de cinéastes formé par Andréa Bescond et Éric Métayer a voulu montrer, à travers " Quand tu seras grand ", l’enfance et la vieillesse comme les deux maillons oubliés de la société. En résulte un long métrage libre, émouvant et solaire qui s’empare d’une question brûlante d’actualité pour mieux redire l’importance de l’échange et de la solidarité.