"Quand tu seras grand" d’Andréa Bescond et Eric Métayer : "L’EHPAD c’est un business exécrable"

"Quand tu seras grand", le nouveau film d’Andréa Bescond et Eric Métayer fait écho à l’actualité, et au livre "Les fossoyeurs" de Victor Castanet paru il y a un an.

Nous sommes dans un EHPAD, une maison de retraite, un lieu qui accueille les personnes plus ou moins âgées, seules, ou malades.

Le film met le doigt sur le manque de moyens que l’on consacre à ces lieux de vie, nonobstant les bénéfices qu’ils engendrent. Des profits qui s’opposent au bien être. Et de manière plus ludique dans le film, vient se greffer l’arrivée d’une classe de jeunes enfants, qui souhaitent partager la cantine des personnes âgées, en raison du manque de places dans l’école.

Le quotidien des uns et des autres se voit bousculé, mais à terme pour le bénéfice de tous.

Rencontre avec Andréa Bescond…

"Quand tu seras grand", le nouveau film d’Andréa Bescond et Eric Métayer, avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gilain et Carole Franck parmi beaucoup d’autres… Après "Les chatouilles", qui prenait à bras-le-corps le "problème" de l’inceste, on retrouve l’engagement des deux réalisateurs.