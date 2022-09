"Quand tu écouteras cette chanson" de Lola Lafon : des émotions à fleur de peau

En faisant le parallèle avec les souvenirs tus et scellés par les survivant·es de la Shoah, l’autrice se raconte, se dévoile de manière intime, nous emmène dans les méandres de sa mémoire dont elle n’avait jusque-là pas parler.

Cette nuit dans l’annexe et dans le musée y attenant apporte à Lola Lafon la clé pour pouvoir évoquer avec nous son histoire faite de déchirures, "dans ces familles, on conjuguera tout au 'plus jamais' : il y a ces pays où plus jamais on ne reviendra – la Pologne, la Russie – des terres de persécutions. Il y a les langues que plus jamais on ne parlera."

L’histoire qu’on ne dit pas tourne en rond, jamais ponctuée, jamais achevée. Elles sont en lambeaux, ces lignées hantées de trop de disparus, dont on ne sait même pas comment ils ont péri.

Quand tu écouteras cette chanson ne peut se réduire à un livre sur la Shoah ou sur Anne Frank. Il est beaucoup plus grand qu’il n’y parait. Les mots de Lola Lafon trouvent avec ce livre une portée universelle car en parlant de cette jeune fille que "tout le monde connait", elle arrive à distiller son histoire ainsi que celle d’autres millions de personnes et crée le lien entre les déraciné·es et les oublié·es.

Tour à tour chanteuse et écrivaine, Lola Lafon a publié sept romans, a participé à plusieurs recueils de nouvelles et écrit ponctuellement dans le magazine Le 1 et dans Le Monde. C’est en 2003 qu’elle publie son premier livre Une Fièvre impossible à négocier. Son précédent ouvrage, Chavirer, a reçu des distinctions telles que le Prix du roman des étudiants et le Prix Landerneau des lecteurs.