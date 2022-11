Quand trois jeunes ados proposent des reprises aériennes et épurées…

Pour terminer la semaine en douceur, on vous propose ce vendredi de découvrir le groupe acoustique folk pop Tiny Habits.

Originaires de Boston, les membres Maya Rae, Cinya Khan et Judah Mayowa se font connaître grâce à des reprises de titres populaires, mais ils composent également des titres originaux.

La beauté du concept réside surtout dans les harmonies vocales qu’ils mettent en place dans leurs reprises avec, en général, pour seul instrument, une guitare acoustique.

On vous laisse découvrir leurs très belles versions de "Wonderwall" d’Oasis, "Iris" des Goo Goo Dolls, "As it Was" d’Harry Styles, "Yellow" de Coldplay ou encore "Somewhere Only We Know" de Keane.