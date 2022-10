Quand tourisme rime avec écoresponsabilité

Accueillir les touristes dans un domaine plus écoresponsable est une façon de les sensibiliser au respect de l’environnement et à la beauté de notre nature : " On a la chance d’avoir devant nous une île de six hectares avec des biotopes et des environnements incroyables et une faune et une flore tout à fait singulière et particulière. Forcément nous sensibilisons nos clients à un tourisme plus écologique sans être dans une écologie qui soit lourde et cela va de la question de la serviette dans les chambres jusqu’à la consommation d’espaces qui sont dans une approche raisonnée et attentive aux écosystèmes et aux environnements qui sont les nôtres. L’idée est que cela reste un plaisir. Être dans un bel environnement n’est pas incompatible avec des gestes plus responsables ".