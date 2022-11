Quand Toto a perdu son batteur légendaire: Jeff Porcaro

Nous allons évoquer aujourd'hui un batteur qui va, en plus d’être l’un des éléments clefs de Toto et un de ses membres fondateurs, jouer sur des centaines d’enregistrement pour d’autres… Notamment, Eric Clapton, Joe Cocker, Elton John, David Gilmour et Michael Jackson (c’est lui qu’on retrouve notamment à la batterie sur Beat It de Michael Jackson).

Et ce qui va être mis en avant ici c'est son "Last Time" avec son groupe, Toto, une dernière fois sur scène en 1991, le 14 septembre, pas très loin de chez nous au Sporthalle de Cologne.

Nous évoquerons aussi sa dernière apparition studio, cette fois à titre posthume, sur l’album ...

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.