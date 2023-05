Quand Tom Hanks et sa femme profitent du concert de Bruce Springsteen !

Grâce à une vidéo amateur, nous avons pu apercevoir Tom Hanks et sa femme, à Barcelone, profiter avec enthousiasme du concert du Boss, au stade olympique Lluís Companys.



Bruce Springsteen a commencé sa tournée européenne avec deux concerts au stade olympique Lluís Companys à Barcelone. Sa dernière tournée chez nous datant de 2016, puisque celle de 2020 fut annulée à cause des conditions sanitaires, il était fortement attendu. Et ce n’est pas moins de 55.000 personnes qui se sont pressées pour assister au concert du 30 avril.



Parmi cette foule de gens se trouvait Tom Hanks, l’acteur américain, ainsi que sa femme Rita Wilson. Tom Hanks est notamment connu pour ses grands rôles dans des films tels que " Forrest Gump ", " La Ligne Verte ", " Big ", ou encore, plus récemment dans le film " Elvis ", où il jouait le rôle du Colonel Tom Parker, manager d’Elvis Presley.



On vous laisse découvrir ci-dessous la vidéo du couple, qui a été filmé en train de chanter et danser au rythme de " Because The Night ", reprise de la grande Patti Smith.