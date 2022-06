Quand Tame Impala reprend The Strokes

Ce soir, The Strokes devait se produire sur la scène du Primavera Sound de Barcelone mais malheureusement, le groupe se voit contraint de postposer son concert car un membre a été testé positif au covid. Dans un communiqué, le festival a annoncé que " Le groupe sera de retour sur scène au début de la semaine prochaine à Stockholm et performera le second week-end du Primavera ".