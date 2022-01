Quand Sting donnait son dernier concert avec Police

L’histoire du groupe Police a parfois été complexe. Des disputes, des tensions principalement entre Sting et le batteur Stewart Copeland et puis une séparation difficile… Et un retour inespéré entre 2007 et 2008 mais cette fois, ce sera vraiment "The Last Time"

Police, quel groupe, quelle énergie… Et quel bordel si vous m’autorisez ce mot. Parce qu’au sein du groupe rien n’a jamais été simple et surtout entre Sting et le batteur Stewart Copeland.

Et la raison de cela ? Le succès… et surtout l’ultrapopularité de Sting qui en tant chanteur/bassiste et principal compositeur de Police va avoir les projecteurs en permanence braqué sur les lui …

C’est quelque chose qui ne dérangera pas le plus discret Andy Summers, guitariste du groupe, mais qui va fortement déplaire à Stewart Copeland, qui a aussi une personnalité plutôt extravertie …

En 1983, à la suite de la sortie de Synchronicity qui ressemble presqu’à un album solo de Sting, les choses deviennent de plus en plus complexes... (la suite à découvrir en audio ci-dessus)

