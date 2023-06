Quand Soundgarden reprenait du Nirvana en 1992

Dans une interview accordée à Rick Beato sur sa chaîne YouTube Everything Music, le guitariste Kim Thayil se souvient de la première fois qu’il a entendu "Smells Like Teen Spirit", après avoir reçu une copie de Nevermind.

"Nous avons toujours cru en Nirvana", explique Kim Thayil. "J’ai essayé d’attirer l’attention de nos représentants. Ils ont adoré dès le début. Aujourd’hui encore, Bleach est probablement mon album préféré. Mais nous avons eu une pré-édition de Nevermind, et je pense que nous étions au studio Avast en train de faire une démo [et] quelqu’un l’a apportée."

"Nous nous sommes arrêtés", ajoute-t-il. "Je crois que la première chanson que nous avons entendue était "Smells Like Teen Spirit". Je veux dire que nous avons tout écouté, mais j’étais assis là et je n’arrêtais pas de rembobiner la cassette et d’écouter [le single]."

"Tout le monde est retourné répéter. Il fallait que je l’entende à nouveau. Il fallait que j’entende ces deux notes – les arpèges. C’est quelque chose que nous aimions faire dès le début. Le refrain…. Je l’ai entendu et je me suis dit : "C’est tellement hypnotique". Ce n’était pas seulement viscéral. C’était hypnotique et viscéral. Ils ont réussi. C’est dans votre cœur. C’est dans votre tête. Cette chanson le fait."

"Et Ben [Shepherd, bassiste] s’est mis à rire et a dit 'oh mon dieu, c’est leur tube'. Les gars se remettent à jouer et je me mets à rembobiner. J’essaie de l’entendre à nouveau, et je me dis : "Putain ! J’aimerais avoir écrit ça. C’est trop cool."