Quand soigner ses cheveux crépus permet aussi de soigner des traumatismes de jeunesse

Avoir des cheveux crépus, fins ou frisés, c’est devenu une mode plutôt tendance ces dernières années. De plus en plus de personnes avec des cheveux de ce type ont décidé de devenir ce qu’on appelle "Nappy", contraction de "naturel" et "happy" (heureux en anglais). En d’autres termes, être heureux en laissant ses cheveux au naturel.

Une tendance moins innocente qu’il n’y paraît. Ces dernières années, des études ont montré qu’avoir des cheveux crépus, fins ou bouclés pouvait être sources de discriminations. Selon un collectif britannique, dont les chiffres sont relayés par les Nations Unies, 59% des étudiants noirs au Royaume-Unis ont déjà été victimes de surnom ou de questions embarrassantes à propos de leurs cheveux à l’école. Alors qu’un adulte sur quatre a déclaré avoir eu une mauvaise expérience à l’école en relation avec la texture de ses cheveux.

Aux Etats-Unis, une étude commandée par une société de cosmétique et un réseau social professionnel montre des discriminations subies par les femmes noires sur leur lieu de travail à cause de leurs cheveux. Par exemple : plus d’une femme noire sur cinq entre 25 et 34 ans a déjà été renvoyée chez elle depuis son travail à cause de ses cheveux. Ou encore : environ 2/3 des femmes noires changent leur coiffure pour passer un entretien d’embauche. Parmi elles, 41% lissent leurs cheveux s’ils sont bouclés.