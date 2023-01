Quand Snoop Dogg détaillait sa collab avec Michael Jackson qui n’est jamais sortie

Invité sur le plateau d’Andy Chohen il y a quelques années, Snoop Dogg est revenu sur sa collaboration avec Michael Jackson qui n’est jamais sortie. Les fans auront-ils l’opportunité de l’entendre un jour ?

C’est au micro d’Ebro dans le Morning de Hot 97 que Snoop a parlé pour la première fois de son morceau avec le Roi de la pop, Michael Jackson, décédé le 25 juin 2009. Lorsqu’Ebro lui a demandé s’il avait passé du temps avec MJ, le rappeur de Long Beach a rétorqué ceci : "Ouais, Mike et moi avons une chanson ensemble. Je ne sais pas si c’est sorti… Ça faisait partie d’un projet qu’il faisait". Tout en mimant leur appel téléphonique, Snoop Dogg a révélé que Michael lui avait demandé de poser sur un de ses morceaux et de faire ce qu’il voulait.

Invité sur le plateau d’Andy Cohen en 2019, le rappeur américain est revenu sur cette fameuse collab. "C’était une chanson de paix et de guérison qu’il avait faite et elle n’est jamais sortie mais c’était un beau disque.", a-t-il déclaré avant d’ajouter ceci : "Shirley Caesar – chanteuse de gospel – était dessus […] Et il est décédé et le disque n’est jamais sorti, donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé."

Les fans n’ont peut-être pas raté ce projet. En effet, si un autre album posthume de Michael Jackson devait voir le jour (peut-être en 2023 ?), la collaboration entre les deux artistes pourrait s’y retrouver. "Puisqu’il s’agissait de la chanson de Michael, il y a de fortes chances que le morceau appartienne à la succession du défunt chanteur, avec probablement d’innombrables autres disques inédits. Mais peut-être qu’un jour les fans auront la chance d’entendre à quoi aurait pu ressembler une chanson de Snoop et Michael Jackson.", a conclu Snoop.