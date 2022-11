Quand Siouxsie and the Banshees et le rock gothique des années 80 inspirent une scène de la série Wednesday

Siouxsie Sioux était la chanteuse du groupe Siouxsie and the Banshees, un groupe anglais culte de la scène goth-rock aux côtés de Joy Division, The Cure et Bauhaus. Pour la fameuse danse "The Rich Man’s Frug" issue de la comédie musicale Sweet Charity, Bob Fosse avait engagé Lisa Loring, l’actrice qui incarnait elle aussi le rôle de Mercredi dans le film original des années 60 de La Famille Addams.

Lene Lovich est devenue une figure clé de la scène new-wave en Grande-Bretagne avec des hits comme “Lucky Number,” “Say When,” et “Bird Song.”

Denis Lavant est quant à lui un acteur français, connu pour ses scènes de danses uniques sur des titres comme "Modern Love" de David Bowie ou encore "The Rhythm of the Night" de Corona.

On vous laisse (re) découvrir la performance de la jeune actrice de 20 ans ci-dessous :