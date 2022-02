Quand sera dévoilée la chanson qui représentera la Belgique au Concours Eurovision 2022 ?

C’est Jérémie Makiese, dernier vainqueur de The Voice Belgique, qui défendra les couleurs nationales de la Belgique, dans l’espoir d’obtenir une place en finale, le 14 mai prochain, à Turin en Italie lors du Concours Eurovision de la Chanson 2022. A seulement 20 ans, Jérémie remportait en 2021 la 9e édition de The Voice Belgique, notamment grâce à son interprétation angélique du titre "Jealous" de Labrinth. Une performance qui a marqué les esprits des téléspectateurs et qui a convaincu la RTBF qu’il serait le candidat idéal pour représenter notre plat pays au concours international. En studio depuis plusieurs mois pour perfectionner le titre qui représentera la Belgique, Jérémie a hâte de dévoiler cet hymne qui sera également son premier single. Mais quand pourrons-nous découvrir cette chanson qui fera rayonner notre pays à travers l’Europe ?

C’est officiel ! Jérémie dévoilera son single le jeudi 10 mars prochain. L’ancien finaliste de The Voice Belgique sera l’invité exceptionnel du 8/9 sur Vivacité et sur La Une pour faire découvrir sa chanson et son clip à la Belgique entière.