Quand Schubert rencontre le hip-hop dans les serres du Palais Royal

Le traditionnel Concert de printemps au Palais Royal a laissé place cette année à un thème qui est loin d’être traditionnel : la rencontre entre la danse hip-hop et la musique de Schubert. La compagnie 2Mad a investi les magnifiques serres du Palais Royal pour nous offrir deux prestations aussi poétiques que dynamiques, au rythme de l’œuvre de Schubert interprétée par le Quatuor MP4.

Le quatuor "La jeune fille et la mort" est l’une des œuvres les plus célèbres de Schubert et notamment grâce à son deuxième mouvement dont Schubert a repris le thème du lied la jeune fille et la mort qu’il avait écrit sept ans auparavant. Il se met à l’écriture de ce quatuor en 1824, une période très difficile pour le compositeur qui vient d’apprendre qu’il était atteint de la syphilis et qu’il ne lui restait plus que quelques années à vivre. C’est une période pleine de désespoir pour Schubert et cela se ressent dans sa musique.

Durant ce traditionnel concert du printemps au Palais Royal, les notes de musiques classiques ont accompagné les chorégraphies de David Vandenplas. Les danseurs de la compagnie 2MAD ont en effet foulé la salle du trône et les serres du Palais pour deux chorégraphies étonnantes. Les danseurs issus de l’école 2MAD se sont entourés du gratin de la danse urbaine professionnelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.