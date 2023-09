Quand Schaerbeek volait au secours de Houffalize : un jumelage près de 80 ans après la bataille des Ardennes

Et après ? Les relations Schaerbeek / Houffalize se poursuivront. "Schaerbeek fournira pendant plusieurs années la Saint-Nicolas des enfants de Houffalize. Et de notre côté, nous offrons chaque année le grand sapin qui vient orner la place communale de Schaerbeek", la place Colignon, non loin de la place de Houffalize, qui rend hommage aux relations entre les deux entités. Les groupes folkloriques locaux sont également régulièrement invités à se rendre dans la ville sœur.

Des liens forts… Tout le monde aurait donc pu penser que Schaerbeek et Houffalize sont jumelées. "Sur le site Internet de Schaerbeekois et sur Wikipédia, on peut lire que les deux entités sont jumelées. Mais ce n’est pas le cas", tranche Quentin van den Hove. "Nous avons constaté qu’il n’existait aucun jumelage entre nous deux. Aucun acte : cela a été vérifié par les services des deux communes."

Près de 80 ans après la Bataille des Ardennes, c’est une autre forme de réparation qui est à l’œuvre. Le 2 octobre prochain, le jumelage sera enfin officialisé.

Des écoliers schaerbeekois à Houffalize

"Les écoles de Schaerbeek travaillent à l’organisation d’une exposition consacrée à la Seconde guerre mondiale, les valeurs démocratiques… Comme Houffalize et Bastogne ont été fortement touchées en 1945, de jeunes Schaerbeekois de nos écoles se rendront à Houffalize et au Bastogne War Museum, le Musée de la Seconde guerre mondiale. Le jumelage sera donc signé le jour de la première visite de nos élèves. La Seconde guerre mondiale, personne ou presque à Schaerbeek ne l’a connue. Il est donc important de renouer les liens, de reparcourir notre histoire et rappeler les combats menés pour des valeurs démocratiques."

"Il faudra de toute manière, dans les deux communes créer ce que nous appelons des comités de jumelages", poursuit Marc Caprasse. "Ce sont des personnes qui devront faire vivre ce jumelage, faire des propositions de telle façon à maintenir ce relationnel, ces échanges… Dans les jumelages, il y a parfois des hauts et bas en termes d’activités. Je pense qu’aujourd’hui, officialiser les choses avec Schaerbeek va imposer aux politiques de garantir cette relation, d’entretenir cette mémoire. J’espère que cela va s’intensifier car on gagne à connaître l’autre… Nos deux communes sont fort différentes en termes de nombre d’habitants, de services publics… C’est important par exemple qu’un Schaerbeekois se rende compte que pour aller chercher du pain, chez nous, il faut prendre sa voiture. Nous n’avons de tram. Si on a deux bus par jour, on est content. Connaître la réalité de l’autre, dans toutes ces dimensions, c’est améliorer le vivre-ensemble aussi."