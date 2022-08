Quand Sara De Paduwa pleure de rire dans Le 8/9... et que personne ne sait pourquoi

Le 8/9 a fait sa rentrée cette semaine pour votre plus grand bonheur, une rentrée qui visiblement amuse beaucoup Sara De Paduwa.

Mardi 23 août, Cyril et son équipe de chroniqueurs animaient la deuxième émission de cette nouvelle saison dans le 8/9. Face au public venu assister aux 8/9 de la semaine et à l’annonce du retour de Mylène Farmer, Sara De Paduwa semble émue et verse quelques larmes… de rire.

Juste avant de découvrir le projet Cloclo expérience de Ludovic Tournay, Cyril a remarqué sur Sara pleurait de rire. Un rire communicatif qui l’a perturbé dans sa présentation du concours pour le festival Scène-sur-Sambre, à tel point qu’il termine sa phrase par un petit rictus accompagné d’un "Sara, ça va aller ?".

Grand moment d’émotions pour Sara que le reste de l’équipe ne comprend visiblement pas. "Mais il vous est arrivé un truc triste ?" lui demande Cyril, pour Jérôme de Warzée, "C’est l’émotion de la rentrée et quand le 6/8 va recommencer, là on ne l’aura plus". Le 6/8 que vous retrouverez dès lundi sur La Une, en espérant que cette fois-ci Sara ne pleure pas.