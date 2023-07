Quand Santa, du groupe Hyphen Hyphen, impressionne Bruxelles en jouant du piano et chantant à 40 m de haut

Le show avait pour but aussi d’inaugurer officiellement les "Plaisirs d’été", pendant estival de "Plaisirs d’hiver", qui devrait enjouer et animer Bruxelles-Ville jusqu’au 6 août. La place de la Bourse – dévoilant également une façade de la bourse toute rénovée — et le spectacle poétique et musical de grande qualité livré hier par Santa était un écrin féerique pour commencer les festivités.