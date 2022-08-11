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Ukraine - Україна

Коли вступати до університету ? | Quand s'inscrire à l'université ?

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Багато з вас хочуть зареєструватися в університеті Бельгії.

Перше, що треба знати, українці прирівнюються до “місцевих”, на час дії тимчасового захисту, тож вам не потрібно, подавати документи саме до початку березня, як іноземцю, також ціна за навчання буде також, як у громадян Бельгії. 

У Бельгії початок навчального року починається в середині вересня, а реєстрація зазвичай закінчується в кінці квітня, що передує початку навчального року. Так рано...

Тому, якщо ви бажаєте навчатися в Бельгії, ми радимо вам подати заявку на вступ з лютого/березня наступного року, якщо це ще можливо для вас.

Однак ви можете зв’язатися з університетом за вашим вибором, щоб, можливо, отримати звільнення або отримати додаткову інформацію щодо кожного закладу.Також рекомендується зв’язатися з відділом прийому та реєстрації відповідного університету, середньої школи чи коледжу мистецтв.

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-universites-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-hautes-ecoles-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-ecoles-superieures-des-arts-de-belgique-francophone

https://www.vlaanderen.be/en/study

 

Quand s'inscrire à l'université ?

Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloirs vous inscrire à l’Université en Belgique.

La première chose, que vous devez savoir est que les Ukrainiens sont assimilés à des "locaux", pendant la période de protection temporaire, vous n'avez donc pas besoin de soumettre de documents avant début mars, en tant qu'étranger, et le prix des études sera le même comme pour les citoyens belges.

En Belgique, la rentrée universitaire se fait mi-septembre et les inscriptions se clôturent généralement à la fin du mois d’avril qui précède le début de l’année scolaire. Très tôt donc….

Si vous souhaitez étudier en Belgique, nous vous conseillons donc de faire votre demande d’admission à partir des mois de février/mars l’année prochaine si c’est toujours possible pour vous.

Mais vous pouvez toutefois vous renseigner auprès de l’université de votre choix pour obtenir éventuellement une dérogation ou pour obtenir des informations complémentaires et relatives à chaque établissement, il est également recommandé de contacter le service des admissions et inscriptions de l'université, de la haute école  ou de l'école supérieure des arts concernée.

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-universites-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-hautes-ecoles-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-ecoles-superieures-des-arts-de-belgique-francophone

https://www.vlaanderen.be/fr/etudier

 

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