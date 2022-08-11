Коли вступати до університету ? | Quand s'inscrire à l'université ?

Багато з вас хочуть зареєструватися в університеті Бельгії.

Перше, що треба знати, українці прирівнюються до “місцевих”, на час дії тимчасового захисту, тож вам не потрібно, подавати документи саме до початку березня, як іноземцю, також ціна за навчання буде також, як у громадян Бельгії.

У Бельгії початок навчального року починається в середині вересня, а реєстрація зазвичай закінчується в кінці квітня, що передує початку навчального року. Так рано...

Тому, якщо ви бажаєте навчатися в Бельгії, ми радимо вам подати заявку на вступ з лютого/березня наступного року, якщо це ще можливо для вас.

Однак ви можете зв’язатися з університетом за вашим вибором, щоб, можливо, отримати звільнення або отримати додаткову інформацію щодо кожного закладу.Також рекомендується зв’язатися з відділом прийому та реєстрації відповідного університету, середньої школи чи коледжу мистецтв.

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-universites-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-hautes-ecoles-francophones-de-belgique

https://www.studyinbelgium.be/fr/les-ecoles-superieures-des-arts-de-belgique-francophone

https://www.vlaanderen.be/en/study



