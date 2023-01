Quand Richie Sambora a quitté Bon Jovi...

On évoque, la, enfin les dernières fois du guitariste Richie Sambora au sein de Bon Jovi.

Alors Sambora, il faut le préciser, est vraiment un membre clef du groupe, c’est le guitar heroe de la formation, quelqu’un qui a aussi co-signé avec Jon Bon Jovi plusieurs des plus grands classiques de la formation.

Coup de théâtre en 2013

Nous sommes le 17 mars 2013 à Lubbock, Texas, ville qui verra la naissance d’un certain Buddy Holly bien plus tôt. Ce concert texan, et ça personne ne le sait à l'époque, sera le dernier concert complet de Bon Jovi avec son guitariste emblématique. Il faut savoir qu’à ce moment-là, Sambora a envie de passer plus de temps...

(la suite en audio).

