Quand reverra-t-on les deux Sébastien, Loeb et Ogier, en WRC ? Les Champions du Monde lancent quelques pistes...

Ecartés de la lutte pour la victoire vendredi suite à différents soucis, les Français Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1) et Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), ont démontré tout au long du Safari Rally qu'ils n'avaient rien perdu de leur pointe de vitesse.

Sébastien Loeb a finalement terminé à la huitième place après une belle remontée, alors que Sébastien Ogier a fini au pied du podium derrière ses trois coéquipiers.

Après leurs apparitions au Monte-Carlo (victoire de Sébastien Loeb devant Sébastien Ogier), au Portugal et au Kenya, quand reverra-t-on les deux multiples Champions du Monde sur une épreuve du WRC ?

"Notre rythme ici était plutôt bon, il y avait de quoi se mêler à la bagarre avec les gars de devant, a rappelé Sébastien Loeb au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Mais après la troisième spéciale du premier jour, c'était fini : on se retrouve avec trente minutes de pénalité, c'est un peu frustrant. Un petit souci technique, une petite pièce fissurée, une fuite d'essence, et puis c'était fini. Mais globalement, la voiture était bien. Je me sens bien dedans, j'arrive à rouler libéré quand tout va bien. Le plaisir était bien là, on n'a pas regrets : on est dans le Top 10, et on s'est bien amusé pendant deux jours. La Grèce ? C'est à voir, j'avais prévu de faire l'Espagne, mais j'ai d'autres engagements ailleurs en raison d'un changement de calendrier..."

"On a fait un beau week-end, un week-end fantastique en tant qu'équipe, a pour sa part lancé Sébastien Ogier. Les quatre voitures devant, sans soucis majeurs, sur le rallye le plus cassant de la saison, chapeau. La réussite nous fuit un petit peu cette saison, trois rallyes, et trois fois on perd nos chances de victoire à cause de crevaisons. Pas top. C'est bien que je ne sois pas là trop souvent ! Le prochain ? Ce n'est pas pour tout de suite, ce sera après l'été. Le Japon fait partie de mes souhaits, et la Nouvelle-Zélande risque d'être à mon calendrier également. Ypres ? Ce sont les vacances, c'est en plein mois d'août ! J'ai très peu de chances d'y être."