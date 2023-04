Quand rénovation rime avec destruction de la biodiversité : "Aujourd’hui, la cohabitation avec les oiseaux et les chauves-souris est en danger"

En France, l’observatoire de la construction durable explique : "La rénovation, particulièrement lorsqu’elle concerne l’isolation thermique, participe au déclin de ces espèces, lorsqu’elle détruit les nids existants ou bouche les cavités et fissures utilisées. Ces caractéristiques ne se retrouvent presque plus dans les bâtiments neufs ou rénovés. Les bâtiments modernes arborent des façades plus lisses, sans cavités ou fissures, et possèdent de nombreuses surfaces en verre, qui représentent un danger pour l’avifaune."

Natagora propose aux citoyens qui veulent faire des rénovations, de se renseigner auprès de leur architecte ou des services publics pour avoir les conseils adéquats : "C’est compatible. Aujourd’hui, on peut faire du neuf ou de la rénovation en faisant attention à respecter les animaux qui vivent dans nos maisons. On a réussi à faire passer le message pour les jardins. Le fait de ne pas tondre trop souvent, de ne pas utiliser de pesticides, de mettre un point d’eau… On voit que les citoyens ont compris le message. Il faut maintenant qu’ils se rendent compte qu’il faut aussi faire attenion aux animaux qui vivent avec nous, dans nos maisons."