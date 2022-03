Quand René et Georgette Magritte se racontent

Les Magritte rentrent en Belgique en 1930 avec peu de moyens. Pour gagner sa vie, René se voit contraint de développer des activités de dessinateur publicitaire. Il confie la commercialisation de ses tableaux à Edouard Mesens.

A cette époque, Magritte poursuit ses recherches artistiques sur le décalage entre l’objet et sa représentation. Avec sa peinture, il entend interroger les mots dans leur fonction d’identification et d’interprétation. Une réflexion entamée quelques années plus tôt, notamment avec un de ses tableaux les plus célèbres, 'La trahison des images'.

Plusieurs éléments participent au mystère Magritte : les mystérieuses figures qui apparaissent de manière récurrente dans ses tableaux, les titres en décalage complet avec les scènes et objets représentés sur les toiles. Des titres inventés le plus souvent par ses amis surréalistes, dont Louis Scutenaire.

L’œuvre de Magritte ne cessera d’intriguer et de diviser. Magritte connaîtra le vrai succès et la reconnaissance à la fin des années 50, notamment grâce à son marchand Alexandre Iolas, basé à New York. C’est là, au Museum of Modern Arts (le MOMA) que Magritte aura l’occasion de présenter une rétrospective de son œuvre en 1965.

Envers et contre tout, René et Georgette Magritte resteront unis jusqu’au décès du peintre en 1967, des suites d’un cancer du pancréas.