Quand "Priscilla" sortira-t-il au cinéma ?

Des détails sur le prochain film de Sofia Coppola, Priscilla, ont été communiqués, notamment sa date de sortie en salles.

Le biopic est centré sur la vie de Priscilla Presley et sur sa relation avec le King, Elvis.

Il s’inspire également de la biographie de 1985 de Priscilla, Elvis And Me, et met en scène l’actrice américaine Cailee Spaeny (Pacific Rim Uprising, Bad Times at the El Royale) dans le rôle du personnage principal, tandis que Jacob Elordi (The Kissing Booth, Euphoria) incarnera Elvis.

Comme l’a confirmé le distributeur mondial, le service de streaming et la société de production MUBI, le prochain drame sortira en salles au Royaume-Uni et en Irlande le lendemain de Noël (26 décembre) et des avant-premières spéciales seront proposées dans certains cinémas.

Le film sortira ensuite dans le monde entier le 1er janvier 2024.

Priscilla a été présenté en première mondiale en compétition au 80e Festival international du film de Venise ce 4 septembre.