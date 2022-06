Quand Pierre Palmade parle du porno dans Bon-Week-end, c’est épatant !

Dans la séquence Sonuma du jour, Gilles Delvaulx nous replonge en 1993 avec un tout grand Pierre Palmade dans l’émission Bon Week-end. Il réalise un sketch sur le porno. Des images que vous pouvez retrouver dans les archives de la Sonuma.

Parmi ses sketchs connus, on connaît tous le Colonel, le scrabble et des duos avec Michèle Laroque comme ils s’aiment et ils se sont aimés. Dans l’émission Bon Week-end, il débute comme ceci : "J’ai vu son film mais je ne me suis pas régalé du tout. Cinq vierges et un étalon… Avec un scénario très léger historie d’un facteur qui apporte un colis…

Regardez plutôt !