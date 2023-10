Quand Philippe Albert se faisait remonter les bretelles par Paul Van Himst pour avoir demandé le changement de… l’arbitre

Paul Van Himst a célébré ses 80 ans ce lundi. À cette occasion, il a accordé une longue interview à la RTBF où il a abordé des sujets divers et variés. Parmi ceux-ci, Benjamin Deceuninck lui a demandé de se souvenir de deux consultants RTBF passés sous ses ordres en équipe nationale belge, Philippe Albert et Marc Wilmots. Ce qui a fait naître un moment drôle avec le premier des deux.

Au sujet de Philippe Albert : "C’était un garçon facile à gérer car il était très correct. J’ai toujours eu un bon contact avec lui bien que je n’ai jamais été ami avec les joueurs. Mais de Philippe j’ai un très bon souvenir. D’ailleurs un jour après la Coupe du monde, je me souviens qu’on était allé manger avec nos épouses à Waterloo. Et je n’avais jamais fait ça. Je me suis dit que j’allais mieux connaître Philippe, mais je ne le connaissais pas mieux après le repas. Parce qu’il ne parlait pas beaucoup, il rigolait."

Mais parfois, Philippe a quand même un peu contrarié Paul Van Himst : "Un jour on disputait un match à Font-Romeu et il avait un peu dépassé les limites. Il était capable de ça aussi… Ça ne s’était pas tellement bien passé […] Mais en fin de compte, c’est un garçon aimable, un chouette gars."

Un peu plus de détails sur cette histoire avec le principal intéressé, Philippe Albert présent en plateau : "Il a une mémoire incroyable. C’était quelques semaines avant la Coupe du monde aux Etats-Unis en 1994. On avait organisé un match face à Sète. Mais ces Français étaient montés jusque Font-Romeu pour casser du Belge. Les Scifo, les Degryse, ils en ont pris plein les lattes pendant dix/quinze minutes. Donc à un moment donné il fallait réagir et montrer que nous aussi on peut être un peu plus durs sur le terrain. En plus l’arbitre était français et sifflait tout pour eux. Je me souviens, et là Paul m’en a voulu, d’ailleurs il m’a repris de volée devant toute l’équipe à l’hôtel. L’arbitre me regarde et me dit 'il y a un changement', je lui dis 'oui il y a un changement effectivement c’est vous qui sortez, vous êtes tellement mauvais que vous sortez'."

Une anecdote qui n’a pas manqué de faire rire tout le plateau.