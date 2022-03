Quand passer aux pneus été? Voici plusieurs éléments de réponses

Les températures s’adoucissent et vous vous demandez s’il est temps de monter vos pneus été ? D’ailleurs, vous hésitez peut-être à finir d’user vos pneus hiver en été.

Découvrez ce qu’il est possible de faire, ainsi que les précautions à prendre lors du changement de pneu saisonnier.

Ce qui dit la loi

Si vos pneus hiver sont trop usés pour refaire une nouvelle saison d’hiver, vous pouvez être tenté de les finir durant l'été. La loi ne vous interdit pas de le faire, à condition que la profondeur de leurs sculptures reste supérieure au minimum légal de 1,6 mm.

La température et le caoutchouc

Dès que la température passe au-dessus de 7°C, il est conseillé de passer aux pneus d'été. Leur fabrication faite avec moins de caoutchouc naturel que ceux d’hiver ne supporte pas des températures de moins de 7°C. Par conséquent, ils craquent et durcissent à des températures très basses. A contrario, ils sont faits pour supporter des températures plutôt élevées.

Au niveau du thermomètre, en cette fin mars, il affiche encore entre 0 et 5° durant les nuits et matinées. Comme repère, on parle souvent de la date du changement d'heure d'hiver à l'heure d'été. Il s'agit de la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars.

Moins consommer de carburant

De nos jours, on y fait d'autant plus attention. La différence entre un pneu d’hiver et un pneu d’été, est de 0,1 L/100 km. Par contre, le pneu toutes saisons présente une surconsommation de 0,4 l/100 km par rapport au pneu d’été, et par rapport au pneu d’hiver, celle-ci est de 0,3 l/100 km.

La sécurité avant tout

Etat de vos pneus : vérifier leur pression et la profondeur des sillons. Voici une astuce pour vérifier l’usure : glisser une pièce de 1 euro dans l’une des rainures du pneu. La limite d’usure légale est atteinte lorsque la partie dorée de la pièce est visible. Regardez aussi à l'usure : craquelures, déformations, hernie etc. Aussi, la dégradation agrandie la distance de freinage.

Distance de freinage : Malgré le fait que les pneus d’été disposent de moins de lamelles que ceux d’hiver, leurs sculptures renferme des barrettes permettant de limiter l’aquaplaning. La distance de freinage à une température de 10°C environ sur une route sèche est meilleure avec un pneu d’été. A une température de 20 à 25 °C environ sur une route sèche, la structure et les gommes des pneus d’été sont efficaces contrairement à ceux d’hiver et aux pneus toutes saisons. Elles présentent une distance de freinage réduite de 18 mètres comparé à celle des pneus d’hiver, et de 14 mètres à celles des pneus toutes saisons.