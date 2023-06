Quand partir cet été pour profiter des billets d'avion les moins chers ?

Alors que les prix des billets d'avion flambent (de l'ordre de 20% au mois de mars dernier d'après les chiffres de la DGAC), il y a un moyen de maîtriser son budget vacances autre que de se lever à 4h du matin pour obtenir des prix intéressants... Il faut poser ses congés au bon moment !

La plateforme Liligo a passé en revue les prix des billets d'avion pour les dix destinations les plus populaires pour cet été (Lisbonne, Porto, Ajaccio, Montréal, Marrakech, New York, Bangkok, Saint-Denis de la Réunion, Athènes et Bastia) pour repérer les périodes de ce millésime estival le plus intéressant d'un point de vue financier. Il s'agit d'une moyenne calculée à partir des recherches effectuées entre le 1er janvier et le 24 mai derniers.