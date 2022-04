"Quand on te fait du mal", un livre pour venir en aide aux enfants victimes de violences

Pour un enfant, il n’est pas toujours facile de mettre des mots sur les violences ou menaces de violences (physiques, morales, sexuelles) qu’il subit, surtout quand elles sont commises par un adulte proche, un parent ou un professeur.

C’est pour faire face à cette difficulté que Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, et Sokhna Fall, thérapeute familiale, mettent gratuitement ce livre à disposition des enfants et des adultes.

Quand on te fait du mal se propose d’accompagner l’enfant en l’aidant à identifier son mal-être (tristesse, peur, panique, angoisse, colère, isolement, perte de confiance, dépréciation de soi, sentiment de culpabilité) et en comprendre les causes. Adapté et illustré par Claude Ponti, il explique dans un langage accessible comment déceler ces blessures invisibles dues à la violence infligée et comment s’en sortir.