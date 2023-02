"Quand on refuse un emploi ou une formation dans un métier en pénurie après plus de deux ans de chômage, il faut sanctionner", affirme le MR

Doit-on pousser les demandeurs d’emploi vers un métier en pénurie ? A cette question, 82,41% des 1745 personnes qui ont répondu au sondage Opinio de "QR le débat" répondent "oui". Rachel Sobry, députée wallonne MR, n’en pense pas moins. "Dans une société, tout le monde a des droits et des devoirs ", affirme-t-elle sur le plateau. "Le chômage est un droit. Une personne qui perd son boulot a le plus de chances de retrouver un job dans les six premiers mois. Sur cette période, les pouvoirs publics doivent donc mettre toute leur force pour accompagner le demandeur d’emploi et augmenter l’indemnisation de chômage. Mais après plus de deux ans – sauf quand on a plus de 55 ans -, quand on refuse un emploi ou une formation dans un métier en pénurie, il faut sanctionner."