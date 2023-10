Depuis toujours, on nous apprend que les moules filtrent la mer, qu’elles la nettoient… Quand les moules sont dans des eaux pas très propres, elles concentrent tout ce qu’on peut imaginer de métaux lourds, d’algues toxiques, de produits radioactifs, de plastiques… Mais est-ce que, nous, on mange cette pollution quand on mange une moule ?

A priori non. Parce que les eaux dans lesquelles sont cultivées les moules, par un mytiliculteur sont contrôlées. Ultra-contrôlées ! Gwen vous explique tout.

Retrouvez "Un Gars, Un Chef !" chaque dimanche, à 18h30 sur La Une. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur notre plateforme Auvio.