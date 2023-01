Quand on défend les plus fragiles, on doit être plus irréprochable que les autres, déclare Magnette

Les socialistes ont le devoir, plus que tous les autres d’être irréprochables parce qu’ils défendent les plus fragiles et les personnes qui sans eux seraient oubliées, a déclaré le président du PS, Paul Magnette, adressant ses vœux aux militants socialistes réunis en nombre à Laeken jeudi soir.

En présence notamment de son homologue de Vooruit, Conner Rousseau, le président du Parti Socialiste a également souligné que les socialistes se battraient pour l’amélioration des bas et moyens revenus dans le cadre de la réforme fiscale, que ce sera un moment vérité pour la droite qui tient le même discours de principe.

"Ces dernières semaines, nous avons traversé des moments difficiles, je ne veux pas l’esquiver. Il y a eu des démissions, des suspensions, des exclusions. Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on prend de telles décisions. Mais quand vous m’avez élu à la présidence du parti, je vous l’ai dit : nous devons, nous socialistes, être absolument exemplaires dans l’ensemble de nos comportements. Et en tant que président, je serai intraitable en ce qui concerne le respect des normes et des principes éthiques. Parce que quand on défend les plus fragiles, celles et ceux qui sans nous seraient oubliés, on a le devoir, plus que tous les autres, d’être irréprochables", a-t-il affirmé.