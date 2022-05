"Quand on compare notre saison à celle du Standard…" : Kayembe digère mal la contestation du public carolo

Le latéral gauche des Zèbres a ensuite réagi au sujet de la mauvaise ambiance dans le stade. "On a essayé de gagner ce match. On a tout donné. Mais il y a eu des détails qui ont fait la différence. C’est dur car on s’était bien préparés, on s’est entraîné dur. On va essayer de faire du mieux qu’on peut pour la suite et continuer à travailler."

Sollicité également par nos collègues d’Eleven Sports, le Carolo s’est montré davantage tranchant dans ses affirmations. "On fait notre boulot, on travaille dur. On est rentré dans ces ces playoffs pour gagner mais avec l’effectif qu’on a, je pense que c’est déjà bien ce qu’on est en train de faire. Quand on compare notre saison à celle du Standard… on n’est pas à ce point-là. Se faire siffler comme ça à la fin du match, c’est assez dur. Une réaction comme celle-là, ce n’est pas facile ni très positif."