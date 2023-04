Quand on achète des vêtements parfois plus vieux que soi… la deuxième main à la cote à Bruxelles

D’habitude, la jeune fille organise une fois par mois le "Brussels vintage market", un événement où on propose aussi du petit mobilier, des disques vinyles, des objets de décoration ou encore des chaussures vintage. Mais ici, il n’y a que des vêtements et quelques accessoires comme des sacs à main. "On le voit dans les deux cas, la deuxième main est très tendance. On voit surtout qu’il y a de plus en plus de jeunes, voire très jeunes qui viennent. Et pas pour une question de prix, non, ils veulent en fait trouver la pièce unique. Celle qui fera leur style et leur look et qu’on ne verra pas ailleurs autour d’eux".

Selon une étude internationale, le marché des vêtements et accessoires mode d’occasion a été multiplié par trois dans le monde entre 2020 et fin 2022. Des chiffres encore plus élevés que ce que prévoyaient d’autres prévisions déjà bien optimistes. "Golden Grams", marché aux vêtements de seconde main se déroule ces samedi et dimanche à l’espace "Vallée" à Molenbeek, de 10 à 18h. Vous pouvez écouter notre reportage sur place ci-dessous.