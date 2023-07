Quand Olaff met son masque, il devient un chiot : "Ce n’est pas qu’une question sexuelle, c’est surtout une pratique sociale"

Il n’en fait pas un secret, tout son entourage est au courant, certains collègues de travail font la grimace : "Comment je dois expliquer ça à mes enfants ?"

"C’est du cosplay ! C’est juste mettre un costume et jouer un rôle", leur répond Olaff.

Sous son masque de chien, Olaff nous indique qu’il ne faut pas directement lier la sexualité à sa pratique. Dans le puppy play, certains passent au sexe en privé, mais la plupart en font plutôt une pratique sociale. "Ce n’est pas qu’une question sexuelle, non !"

Olaff nous explique que dans son rôle de chiot, il oublie tout et vit pleinement l’instant présent. C’est une autre partie de lui-même qui s’exprime, une part plus libre qui lui permet de faire beaucoup de choses qu’il n’oserait pas faire en tant "qu’humain". "Courir après les gens dans la rue, donner ma laisse à un policier… Sans le masque, je suis très timide."

Le puppy play est une pratique sociale qui connaît un succès grandissant ces dernières années. Les puppies se retrouvent entre eux, parfois avec leurs maîtres, les "handlers". Les évènements se multiplient dans les bars et les parcs. La communauté Puppy Belgium organise chaque année l’élection de son représentant.

Olaff nous raconte un après-midi à la plage à faire des trous dans le sable ou encore cette autre fois dans une piscine à balles, des rencontres plutôt bruyantes et anarchiques… "On se court après, on se saute dessus surtout. On se chamaille. On se fait des câlins aussi."

Les puppies sont très présents dans la communauté gay, mais on trouve aussi des puppies de toutes orientations sexuelles et de tous les genres ou milieux, nous explique Olaff. Olaff qui a accepté d’enlever le masque pour VEWS. Mais il l’a très vite remis pour pouvoir tout nous raconter sur le monde des puppies, en toute liberté.