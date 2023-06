Quand Noel Gallagher rate complètement le solo de "Don't look back in anger"

Même les meilleurs font des erreurs.

On a beau avoir joué un solo des milliers de fois, on n'est pas à l'abri d'une faute d'inattention. C'est ce qu'a du se dire Noel Gallagher il y a quelques semaines. Le guitariste est actuellement en tournée aux USA pour promouvoir son dernier album "Council Skies". Et le moment le plus attendu de ses concerts est évidement le final explosif durant lequel le musicien interprète le classique d'Oasis "Don't look back in anger".

Mais lors d'un de ses derniers concerts la semaine dernière, l'artiste a montré qu'il restait humain malgré tout. Alors qu'il démarrait le solo iconique de ce morceau culte, ses doigts semblent avoir glissé sur les mauvaises chordes et le chanteur a l'air de ne pas comprendre ce qui lui arrive avant de partir dans un fou rire avec le guitariste de ses High Flying Birds.

Le tout est à voir dans la vidéo ci-dessous :