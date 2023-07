Quand Nirvana critiquait Bon Jovi

Dans cette interview de 1993, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, dénonce les "dinosaures du rock désespérés" qui se tournent vers lui pour trouver une nouvelle inspiration.

L’une des choses dont Nirvana était le plus fier au cours de sa carrière n’était pas le succès des ventes à plusieurs millions d’exemplaires ou les chèques de royalties à six chiffres qu’ils recevaient, mais le fait qu’ils aient pu jouer un rôle dans la mise en lumière d’une musique qui aurait pu être laissée de côté auparavant.

Dans une longue interview vidéo avec le journaliste allemand Edgar Klüsener en 1993, que vous pouvez visionner ci-dessous, Krist Novoselic s’émerveille de se trouver dans le rayon musique d’un petit magasin de Longview, dans l’État de Washington, et de remarquer qu’on y trouve des albums de Mudhoney, Sebadoh, Sonic Youth et bien d’autres encore. "Il y a quelques années, c’était impossible", reconnaît Kurt Cobain. "Les jeunes d’ici sont exposés à cela et c’est vraiment positif", acquiesce Novoselic. "Ce qui nous est arrivé a ouvert beaucoup de portes."

Mais, bien sûr, il y avait aussi le revers de la médaille dans le fait d’être devenu si grands. Pour Novoselic, le paysage pré-Nirvana était constitué de ce qu’il appelle "ces vieux dinosaures du rock, ces "hairspray bands" qui s’accrochaient en faisant la même chose, en imitant les Hanoi Rocks". À ses côtés, Dave Grohl raconte ce qu’un photographe lui a récemment dit : "Nous avons fait une séance photo avec quelqu’un pour la couverture d’un magazine, et il nous a raconté l’histoire de Bon Jovi qui est arrivé avec une chemise en flanelle et a dit : "Faites-moi ressembler à Nirvana". Si Bon Jovi veut nous ressembler, c’est que quelque chose ne va pas".

L’histoire ne manque pas d’attirer l’attention de Cobain. "C’est plutôt flatteur", déclare le chanteur. "Ça prouve que c’est une merde désespérée et sans talent".

Plus tard, Kurt réfléchit à la façon dont le fait d’avoir son propre groupe constamment présent dans la presse et de faire l’objet d’articles a affecté la façon dont il voyait les autres groupes. "Je n’ai plus beaucoup d’opinions sur les groupes et je ne les dénigre plus parce que je ne les connais pas", dit-il, en pensant une fois de plus à Bon Jovi.

"Bon Jovi pourrait être l’une des personnes les plus gentilles au monde… sa musique est nulle, mais je ne veux même pas m’embêter à exprimer ce genre d’opinions de toute façon", déclare-t-il, immédiatement après avoir exprimé ses opinions…

Regardez l’intégralité de l’interview ci-dessous.