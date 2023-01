Quand Nickelback chante les Beatles, AC/DC, Guns N' Roses ou les Red Hot Chili Peppers a capella

Le nouvel album de Nickelback, Get Rollin', est sorti le 18 novembre après des mois de battage médiatique, et le groupe lui-même s’est préparé à l’assaut de commentaires qui ne manqueront pas de l’accompagner.

En interview avec le media Audacy, le chanteur/guitariste Chad Kroeger a expliqué qu’il est totalement prêt à faire face à la haine habituelle qui ne manquera pas de déferler sur la toile à propos de son groupe Nickelback, tout en ajoutant que le guitariste Ryan Peake, de son côté, pense que de nombreux détracteurs commencent toutefois à apprécier les rockeurs canadiens.

"Vous savez, nous plaisantons à ce sujet tout le temps", explique le frontman. "Je suis prêt à ce que le monde nous déteste à nouveau ". Ryan Peake, lui, pense que les haters se radoucissent et il ajoute, à propos de cet album : " Le teasing fonctionne. C’est un album de Nickelback, et comme dans tous les autres albums de Nickelback, il y a des flux et des reflux, des pics et des creux. Il y a de tout. Vous aurez votre " Photograph ", vous aurez votre " Far Away ", mais vous aurez aussi votre " Side of a Bullet "".

Plus tôt encore, Chad Kroeger avait aussi déclaré que les gens qui pensent que Nickelback se prend trop au sérieux sont loin du compte : "Quiconque pense que nous prenons ce groupe au sérieux me fait sérieusement rire, parce que nous sommes juste quatre gaffeurs assis là à se dire : "Vous imaginez s’ils passaient ça à la radio ?". Et vous, vous le passez à la radio !" Il a également ajouté qu’il pense "qu’il y a eu une certaine déformation de ce groupe au fil des ans".

Plusieurs titres avaient déjà été dévoilés, en amont de la sortie, comme "High Time", une sorte d’hymne au cannabis et à la vie sur la route, "Those Days" et "San Quentin".

Selon le chanteur Chad Kroeger, l’album s’adapte à "toutes les humeurs" que vous pourriez avoir. Il y a donc des titres doux et d’autres un peu plus "heavy".