Chap. 22, il parle de Zeke, son fils né en 72 et d’une Buick Roadmaster de 47 en seconde main pour 650 $ et écrit :"Elle était telle qu’il me l’avait décrite. D’un beau noir profond, elle avait des lignes très épurées et roulait comme dans un rêve. Je l’ai conduite jusqu’à L.A et au retour, pour l’essayer, ce fut un tour parfait, sans le moindre problème…"

En 73, lors de l’enregistrement de l’album "Tonight’s the Night", après minuit, on buvait beaucoup de tequila, puis on sautait dans la Buick jusqu’à Santa Monica Boulevard pour faire la fête jusqu’aux petites heures.