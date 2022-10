Quand Namur se la joue digitale : KIKK Festival 11e édition de jeudi à dimanche

Parmi les innombrables installations, on peut noter les artistes tagués #AfriKiKK dont Tabita Rezaire, basée en Guyane qui mêle technologie et spiritualité. "Son chemin en tant qu’artiste, dévote, yogi, doula et agricultrice est orienté vers la manifestation du divin en elle et au-delà." peut-on lire sur le site du KIKK et encore "Tabita se consacre à devenir une mère pour le monde." Son travail a été présenté au palais de Tokyo, au MOMA, à la Tate Modern. On est curieux de découvrir l'œuvre Deep Down Tidal qui explore le pouvoir de l'eau, au grand Manège.

A l'opposé de cet ésotérisme techno-spirituel, l'humble proposition The Library of the Winds de Haseeb Ahmed nous donne de l'air. L'artiste américain propose de nous laisser piocher dans le catalogue des vents qui traversent notre planète, de nous en faire écouter le son et sentir un peu de la force sur nos joues.