Quand Mr Bean s’invitait aux Jeux Olympiques de Londres au rythme des Chariots de feu de Vangelis

C’était il y a 10 ans. En 2012, la ville de Londres accueillait les Jeux Olympiques d’été. Pendant la cérémonie d’ouverture, plusieurs grandes personnalités britanniques ont fait une apparition et parmi elle, un certain Mr. Bean, qui pour l’occasion a intégré le prestigieux London Symphony Orchestra, dirigé par Sir Simon Rattle, pour une interprétation toute singulière du thème principal des Chariots de feu composé par Vangelis.

Le compositeur grec Vangelis nous a quittés ce jeudi 19 mai. L’une de ses compositions les plus connues est, bien entendu, le thème principal des Chariots de feu de Hugh Hudson. Ce film s’inspire librement de l’histoire vécue de deux athlètes britanniques concourant aux Jeux olympiques d’été de 1924 à Paris.

Une musique de circonstance et parfaite pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres qui s’est déroulée en 2012. Tout le gratin britannique y était convié et parmi elles, le prestigieux London Symphony Orchestra placé sous la direction de Sir Simon Rattle mais également un certain Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, qui, pour l’occasion a réussi à se faire embaucher dans l’orchestre. Et il occupait même l’un des postes centraux de l’orchestre pour cette œuvre, la place du synthé. Une séquence pleine d’humour décalé propre à ce grand monsieur de l’humour so british, qui nous rappelle que Rowan Atkinson a un véritable don pour la musique.