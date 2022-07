Dans les commentaires sur Youtube, on peut lire : "Les albums Load [Load suivi de Reload en 1997] ne méritent pas toute cette haine. Oui, il y a bien certains titres dessus qui ne servent qu’à combler et qui ne sont pas géniaux, mais il y a aussi un tas de chansons complètement sous-estimées. Le seul argument que les haters ont trouvé est que ce n’était pas du metal. On s’en fiche !"

Un autre écrit : "N’arrêtez pas de jouer ce titre, on l’adore aussi. S’il vous plaît, ajoutez plus de chansons de Load et Reload à vos setlists de concerts !"

Suite à l’immense succès rencontré tout récemment par "Master of Puppets" de Metallica grâce à la série Stranger Things, le groupe a décidé d’offrir une vidéo à "Master of Puppets", 36 ans après sa sortie. Découvrez-la ici.

Il s’agit d’une "lyric video" réalisée par la société anglaise ILoveDust, qui a aussi travaillé avec Ozzy Osbourne pour la pochette de son prochain album Patient Number 9 et aussi avec les Foo Fighters pour leur film Studio 666.

"Master of Puppets" est apparu en ce mois de juillet dans le classement Billboard Hot 100 pour la toute première fois depuis sa sortie en 1986.

Ne manquez pas non plus ce mardi 2 août le documentaire consacré à l’album culte de Metallica, le Black Album, sur La Trois en TV dès 22h10 ou en replay sur Auvio.