Quand même une bande-annonce pour le Miyazaki "Le Garçon et le héron"

Le Studio Ghibli a publié une bande-annonce pour "Le Garçon et le héron" alors qu’Hayao Miyazaki ne souhaitait pas faire de promo.

C’est sans aucune promotion que "Le Garçon et le héron" d’Hayao Miyazaki est sorti au Japon le 14 juillet dernier. Si le film a, comme le soulève Première, attiré 5 millions de spectateurs en Asie, ses plus de 55 millions de dollars de recettes sont assez éloignés des performances des autres films du réalisateur japonais. Bien que ce dernier souhaitait s’en tenir à l’affiche du film comme unique promo, le montant des recettes a certainement poussé le Studio Ghibli a repenser sa stratégie en dévoilant cette semaine une bande-annonce pour "Le Garçon et le Héron". Certains fans refusent cependant de la regarder pour respecter le voeu initial du maître.

Adapté du roman "Et vous, comment vivez-vous ?" de Genzaburo Yoshino sorti en 1937, le film raconte l’histoire du jeune Mahito qui part à la recherche de sa mère à travers un monde partagé entre les morts et les vivants. Il sortira d’abord chez nous, en novembre, avant de gagner les écrans outre-Atlantique, en décembre.