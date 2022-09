Quand même Thomas Meunier se moque (gentiment) du nouveau maillot à flammes des Diables Rouges...

Humeur de Thomas Meunier, acte 369. Jamais le dernier pour sortir de sa réserve sur les réseaux sociaux, le Diable rouge a encore frappé jeudi soir en dévoilant une photo de lui dans les rayons d'un magasin de vêtements. Un cliché qui pourrait paraître banal mais qui a fait sourire (ou grincer des dents) la plupart de ses suiveurs.

Meunier pose en effet fièrement, affublé d'une (immonde) chemise orangée à flammes. Photo qu'il a légendée d'un laconique "Ready for the World Cup." Un clin d'oeil au nouveau maillot des Diables rouges pour le Qatar, qui a fuité il y a quelques jours et beaucoup fait parler de lui. La cause des railleries des supporters... et de Swann Borsellino ? Les flammes, de très mauvais goût selon beaucoup, qui ornent les manches des vareuses.