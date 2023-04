Quand Marvin Gaye a "fait la grève" pour sortir un album culte....

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un des plus grands disques de la Soul Music.

Considéré comme tel et à juste titre, c’est l’album What’s Going on de Marvin Gaye qui est sorti en 1961. Juste avant, l’artiste pensait tout abandonner suite à une série de nouvelles tragiques auxquelles il avait dû faire face.

Le chanteur des Four Tops lui amène un morceau qui s’intitule "What’s Going Own" et va convaincre Marvin Gaye de retourner en studio à Los Angeles.

En 1961, les pensées évoluent, tout comme les valeurs de Marvin Gaye. Le producteur Berry Gordy ne voulait pas qu’il sorte ce titre qui ne correspondait pas aux tubes habituels, mais Marvin Gaye va "faire la grève" et attendre que Gordy cède pour sortir ce morceau. Il va rester en studio mais sans travailler… et les heures de studio coûtent très cher…

Le titre finit donc par sortir et se place directement en tête des charts. Mais quand on a un numéro un, il faut suivre avec un album. Et cet album, c’est donc What’s Going On, qui est du même acabit que le single avec neuf morceaux magnifiques.

Ce disque est devenu petit à petit comme le chef-d’œuvre de Marvin Gaye, enregistré avec les Funk Brothers, qui était le groupe attitré de Studio Tamla Motown. L’ambiance de l’album est remarquable.

Et pour terminer, Marvin Gaye a eu une relation énorme avec la Belgique puisqu’il a débarqué à Ostende en 1981. Il y est resté 18 mois, accueillis par un hôtelier qui était son ami. Mais ça lui a surtout permis de se ressourcer car il était dépressif. Toujours est-il qu’il est resté 18 mois à Ostende et c’est son séjour chez nous qui lui a permis de sortir et de composer l’autre grand disque de sa carrière, Sexual Healing.